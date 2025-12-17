Мерц оценил шансы на достижение соглашения по активам России

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерёг страны Евросоюза от конфискации замороженных российских активов, заявив, что это может привести к катастрофическим последствиям для всей европейской экономики. Он отметил, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стороны подтвердили, что подобные действия Брюсселя не останутся без ответа со стороны РФ. По его словам, захват суверенных резервов является одним из самых серьёзных рисков эскалации и может усугубить конфликт на Украине.