Мерц оценил шансы на достижение соглашения по активам России

«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шансы на то, что нам это удастся, составляют 50 на 50», — сказал Мерц.
Он добавил, что, несмотря на преодолимые юридические препятствия, сохраняются политические разногласия, которые необходимо урегулировать для выработки единой позиции по отношению к России. Он также подчеркнул, что финансирование Украины станет критическим после первого квартала, и Западу необходимо послать Москве чёткий сигнал о готовности поддерживать Киев ещё один-два года. При этом канцлер отметил, что понимает опасения Бельгии, где заморожена основная часть активов.
Ранее Совет ЕС принял решение о бессрочном блокировании российских суверенных активов. Еврокомиссия рассчитывает убедить страны сообщества одобрить конфискацию 210 млрд евро на предстоящем саммите 18−19 декабря, однако Бельгия и ряд других государств выступают против, называя такие планы «воровством» и требуя юридических гарантий.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерёг страны Евросоюза от конфискации замороженных российских активов, заявив, что это может привести к катастрофическим последствиям для всей европейской экономики. Он отметил, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стороны подтвердили, что подобные действия Брюсселя не останутся без ответа со стороны РФ. По его словам, захват суверенных резервов является одним из самых серьёзных рисков эскалации и может усугубить конфликт на Украине.
