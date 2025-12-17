Лукашенко сравнением России с медведем объяснил Украине, что она сделала не так

Лидер напомнил, что всё началось с Крыма. Сейчас украинцы говорят о якобы «захвате» Россией полуострова. Однако в 2014 году за него никто не воевал, подчеркнул президент Белоруссии. Он отметил, что в Крыму не было «ни одного выстрела» со стороны Украины. Территорию отдали «просто так», добавил глава государства.