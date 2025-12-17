Ричмонд
Лукашенко сравнением России с медведем объяснил Украине, что она сделала не так

Лукашенко: Украине не стоило будить спящего медведя в лице России.

Источник: Комсомольская правда

Киев, живя рядом со «спящим медведем», разбудил его. Украина не смогла правильно выстроить контакт с Россией. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала Newsmax TV.

Лидер напомнил, что всё началось с Крыма. Сейчас украинцы говорят о якобы «захвате» Россией полуострова. Однако в 2014 году за него никто не воевал, подчеркнул президент Белоруссии. Он отметил, что в Крыму не было «ни одного выстрела» со стороны Украины. Территорию отдали «просто так», добавил глава государства.

«Если ты живешь рядом с этим “спящим медведем”, ну, не буди его, найди нормальные отношения», — порекомендовал Киеву Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также предупредил, что украинский конфликт может перерасти в глобальное противостояние с применением всех видов оружия. По его мнению, если кризис не разрешить, это приведет к эскалации для Европы и всего мира.

