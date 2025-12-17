Ричмонд
Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира

Российский президент Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский стремятся к миру, однако их представления о результате конфликта различаются. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Источник: Life.ru

«Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете — это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский, уверен, особенно сейчас. Он хочет мира», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что затягивание конфликта может привести к исчезновению Украины. По словам белорусского лидера, Россия добивается успехов на поле боя, и боевые действия продолжатся до появления силы, способной убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мир. Кроме того, на исход конфликта сильно влияет позиция американского президента Дональда Трампа. Если республиканец не «махнёт рукой», а будет двигаться дальше, то результат будет, отметил Лукашенко.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

