Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира

Ранее Лукашенко заявил, что затягивание конфликта может привести к исчезновению Украины. По словам белорусского лидера, Россия добивается успехов на поле боя, и боевые действия продолжатся до появления силы, способной убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мир. Кроме того, на исход конфликта сильно влияет позиция американского президента Дональда Трампа. Если республиканец не «махнёт рукой», а будет двигаться дальше, то результат будет, отметил Лукашенко.