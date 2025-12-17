Лукашенко назвал Россию спящим медведем, которого разбудил Киев

Ранее Лукашенко заявлял, что не стремится быть посредником в урегулировании конфликта на Украине, но Минск по ‑прежнему готов предоставить площадку для переговоров. Роль Вашингтона и возможное участие Белоруссии в переговорах президенты России и республики обсуждали и на встрече в Бишкеке 26 ноября.