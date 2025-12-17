Ричмонд
Лукашенко назвал Россию спящим медведем, которого разбудил Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте Киева и России, призвал власти Украины выстраивать нормальные отношения с соседями и «не будить спящего медведя». Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Киеву стоило найти с Россией нормальные отношения, заявил Лукашенко.

«Если ты живешь рядом с этим “спящим медведем”, ну, не буди его, найди нормальные отношения», — отметил Лукашенко, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования. Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.

Уточняется, что интервью у Лукашенко взяла ведущая Newsmax TV Грета Конвей Ван Састерен. Журналистка является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский президент провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.

Ранее Лукашенко заявлял, что не стремится быть посредником в урегулировании конфликта на Украине, но Минск по ‑прежнему готов предоставить площадку для переговоров. Роль Вашингтона и возможное участие Белоруссии в переговорах президенты России и республики обсуждали и на встрече в Бишкеке 26 ноября.

