Лукашенко назвал Россию спящим медведем, которого разбудил Киев

Киеву стоило найти с Россией нормальные отношения, заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте Киева и России, призвал власти Украины выстраивать нормальные отношения с соседями и «не будить спящего медведя». Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
«Если ты живешь рядом с этим “спящим медведем”, ну, не буди его, найди нормальные отношения», — отметил Лукашенко, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования. Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.
Уточняется, что интервью у Лукашенко взяла ведущая Newsmax TV Грета Конвей Ван Састерен. Журналистка является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский президент провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Ранее Лукашенко заявлял, что не стремится быть посредником в урегулировании конфликта на Украине, но Минск по ‑прежнему готов предоставить площадку для переговоров. Роль Вашингтона и возможное участие Белоруссии в переговорах президенты России и республики обсуждали и на встрече в Бишкеке 26 ноября.