Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев построить нормальные отношения с соседним государством, чтобы не обострять ситуацию. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Источник: Life.ru

«Если ты (Киев. — Прим. Life.ru) живёшь рядом с этим “спящим медведем”, ну, не буди его, найди нормальные отношения», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины в случае продолжения боевых действий. Он отмечал, что успех переговоров напрямую связан с внешними силами, включая США, и исход конфликта определяет, сможет ли киевский режим согласиться на мир. Белорусский лидер подчеркивал, что Минск внимательно наблюдает за ситуацией, поскольку события в соседней стране напрямую влияют на безопасность региона. По его словам, Россия добивается успехов на поле боя, и боевые действия продолжатся до появления силы, способной убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мир.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

