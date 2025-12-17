Ранее Лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины в случае продолжения боевых действий. Он отмечал, что успех переговоров напрямую связан с внешними силами, включая США, и исход конфликта определяет, сможет ли киевский режим согласиться на мир. Белорусский лидер подчеркивал, что Минск внимательно наблюдает за ситуацией, поскольку события в соседней стране напрямую влияют на безопасность региона. По его словам, Россия добивается успехов на поле боя, и боевые действия продолжатся до появления силы, способной убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мир.