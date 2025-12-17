США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран

«Также вводятся частичные ограничения (на выдачу виз) и ограничения на въезд ещё для 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д’Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве», — говорится в документе.
Ранее администрация США объявила о введении полного запрета на въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии. Как следует из заявления Белого дома, новые и ужесточённые ограничения коснутся Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Кроме того, под полный запрет теперь попадают Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали лишь частичные ограничения. Решение было принято по результатам недавнего анализа, отмечается в официальном документе.
