В США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении

При этом ограничение на выдачу иммиграционных виз для граждан этой страны сохраняется. Таким образом, граждане Туркмении вновь смогут получать визы для деловых поездок, туризма или учёбы, но въезд с целью постоянного проживания в США для них по-прежнему приостановлен.
Ранее администрация США объявила о введении полного запрета на въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии. Как следует из заявления Белого дома, новые и ужесточённые ограничения коснутся Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Кроме того, под полный запрет теперь попадают Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали лишь частичные ограничения. Решение было принято по результатам недавнего анализа, отмечается в официальном документе.
