В США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении

США отменили запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении. Как следует из опубликованной прокламации Белого дома, решение было принято в связи с конструктивным взаимодействием и значительным прогрессом, продемонстрированным Туркменистаном. Об этом стало известно из официального документа Белого дома.

Источник: Life.ru

При этом ограничение на выдачу иммиграционных виз для граждан этой страны сохраняется. Таким образом, граждане Туркмении вновь смогут получать визы для деловых поездок, туризма или учёбы, но въезд с целью постоянного проживания в США для них по-прежнему приостановлен.

Ранее администрация США объявила о введении полного запрета на въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии. Как следует из заявления Белого дома, новые и ужесточённые ограничения коснутся Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Кроме того, под полный запрет теперь попадают Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали лишь частичные ограничения. Решение было принято по результатам недавнего анализа, отмечается в официальном документе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

