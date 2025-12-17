Ричмонд
Стало известно, что нельзя брать с собой на прямую линию с Путиным

На прямую линию с президентом РФ не пустят с баннерами, флагами и вейпами.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Кремля распространила информацию для журналистов о том, какие предметы нельзя брать с собой на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, мероприятие, совмещённое с большой пресс-конференцией, пройдёт 19 декабря.

Сообщается, что на «Итоги года с Владимиром Путиным» нельзя будет принести продукты, контейнеры, бутылки. На площадку не пустят с животными, а также с гироскутерами, электросамокатами и велосипедами. Под запретом фонарики, воздушные змеи и шары, лазерные указки, вейпы и различные громоздкие предметы.

Можно взять с собой некоторые предметы для личного использования, в частности, религиозные книги, лекарства в заводской упаковке, гигиенические и антисептические салфетки. При этом если журналист хочет воспользоваться для привлечения внимания плакатом, это должен быть лист формата А4, но не более.

Накануне пресс-секретарь Кремля Песков раскрыл принцип работы Путина с обращениями на «Прямой линии».

Песков уточнил, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос Путину на «Прямой линии» 19 декабря.

Тем временем Владимиру Путину задали больше миллиона вопросов к «Прямой линии», президенту активно пишут даже дети.