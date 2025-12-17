Стало известно, что нельзя брать с собой на прямую линию с Путиным

Сообщается, что на «Итоги года с Владимиром Путиным» нельзя будет принести продукты, контейнеры, бутылки. На площадку не пустят с животными, а также с гироскутерами, электросамокатами и велосипедами. Под запретом фонарики, воздушные змеи и шары, лазерные указки, вейпы и различные громоздкие предметы.