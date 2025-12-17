В МИД РФ сообщили о росте числа атак ВСУ почти на треть с ноября

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева как можно быстрее согласиться на мирную сделку с гарантиями безопасности, аналогичными статье 5 НАТО. Это предложение является самым сильным обещанием безопасности для Украины от нынешней администрации США. Однако оно сопровождается скрытым ультиматумом: если украинские власти затянут с ответом, условия могут стать менее выгодными. Статья 5 Североатлантического договора (НАТО) — это положение о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех. Предоставление Украине гарантий, аналогичных этой статье, но вне рамок НАТО, стало ключевым элементом мирных планов администрации Трампа.