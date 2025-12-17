Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.
«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», — написал он в соцсети Truth Social.
