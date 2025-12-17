Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кипр заявил о планах восстановить прямое авиасообщение с Россией

Кипр рассчитывает восстановить прямое авиасообщение и широкие экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

«Мы надеемся на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения (конфликта на. — Прим. Life.ru) Украине», — отметил Георгиадис.

По его мнению, урегулирование конфликта также откроет путь к нормализации отношений между ЕС и РФ. При этом Георгиадис назвал санкции минимальной формой осуждения, добавив, что Кипр готов нести связанные с ними экономические издержки, так как экономика страны остаётся здоровой.

«Это цена, которую мы готовы заплатить. К счастью, в целом экономика Кипра остаётся здоровой, демонстрируя высокие темпы роста, низкий уровень безработицы и высокий уровень жизни», — рассказал политик.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что в России ожидается увеличение туристического потока из арабских стран в текущем году как минимум на 20%. По его словам, для привлечения туристов из арабских стран решаются визовые нюансы, улучшается авиасообщение и налаживаются вопросы по осуществлению платежей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.