Кипр заявил о планах восстановить прямое авиасообщение с Россией

По его мнению, урегулирование конфликта также откроет путь к нормализации отношений между ЕС и РФ. При этом Георгиадис назвал санкции минимальной формой осуждения, добавив, что Кипр готов нести связанные с ними экономические издержки, так как экономика страны остаётся здоровой.