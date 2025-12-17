Кипр заявил о планах восстановить прямое авиасообщение с Россией

«Мы надеемся на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения (конфликта на. — Прим. Life.ru) Украине», — отметил Георгиадис.
По его мнению, урегулирование конфликта также откроет путь к нормализации отношений между ЕС и РФ. При этом Георгиадис назвал санкции минимальной формой осуждения, добавив, что Кипр готов нести связанные с ними экономические издержки, так как экономика страны остаётся здоровой.
«Это цена, которую мы готовы заплатить. К счастью, в целом экономика Кипра остаётся здоровой, демонстрируя высокие темпы роста, низкий уровень безработицы и высокий уровень жизни», — рассказал политик.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что в России ожидается увеличение туристического потока из арабских стран в текущем году как минимум на 20%. По его словам, для привлечения туристов из арабских стран решаются визовые нюансы, улучшается авиасообщение и налаживаются вопросы по осуществлению платежей.
