Лукашенко заявил, что Украине не стоило будить «спящего медведя» в лице РФ

Белорусский лидер отметил, что президент России Владимир Путин хочет урегулирования на Украине. По мнению Лукашенко, этого же якобы желает Владимир Зеленский. Вместе с тем президент Белоруссии добавил, что у Путина и главы киевского режима различаются взгляды на то, как должен завершиться украинский конфликт.