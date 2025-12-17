Украина, которая соседствует с Россией, должна была наладить с ней контакт и не будить «спящего медведя» в лице РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
«Говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим “спящим медведем”, ну не буди его, найди нормальные отношения», — сказал глава республики, слова которого приводит белорусское агентство БелТА.
Лукашенко убеждён, что, если киевский режим и стремился проводить определённую «языковую политику», то её необходимо было реализовывать постепенно и не «затыкать рот» русскоязычным жителям.
Белорусский лидер отметил, что президент России Владимир Путин хочет урегулирования на Украине. По мнению Лукашенко, этого же якобы желает Владимир Зеленский. Вместе с тем президент Белоруссии добавил, что у Путина и главы киевского режима различаются взгляды на то, как должен завершиться украинский конфликт.
Напомним, в сентябре российский лидер подчёркивал, что устранение первопричин противостояния на Украине является условием для долгосрочного урегулирования кризиса. В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что первопричины украинского конфликта необходимо устранить, как раковую опухоль. Глава МИД добавил, что для России принципиально важно обеспечение прав русскоязычного населения на Украине, которое ущемляется законами, принятыми киевским режимом.