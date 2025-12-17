В Болгарии ждут улучшения отношений с РФ после досрочных выборов

По его словам, новая партия президента способна добиться успеха при объединении с партией «Возрождение». Оба участника коалиции, по мнению Волгина, выступают за укрепление двусторонних отношений, а не за санкционное давление на Москву.
Напомним, 11 декабря правительство Болгарии ушло в отставку на фоне масштабных протестов в стране, вызванных спорным законопроектом о бюджете. Бюджетный проект, по мнению критиков, усиливал социальное неравенство и коррупцию, игнорируя интересы бизнеса и простых граждан. После всплеска протестов правительство отозвало документ из парламента 2 декабря.
