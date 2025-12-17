Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Болгарии ждут улучшения отношений с РФ после досрочных выборов

В Болгарии после досрочных выборов может сформироваться коалиция, ориентированная на развитие диалога с Россией. Об этом сообщил болгарский депутат Петар Волгин газете «Известия».

Источник: Life.ru

По его словам, новая партия президента способна добиться успеха при объединении с партией «Возрождение». Оба участника коалиции, по мнению Волгина, выступают за укрепление двусторонних отношений, а не за санкционное давление на Москву.

Напомним, 11 декабря правительство Болгарии ушло в отставку на фоне масштабных протестов в стране, вызванных спорным законопроектом о бюджете. Бюджетный проект, по мнению критиков, усиливал социальное неравенство и коррупцию, игнорируя интересы бизнеса и простых граждан. После всплеска протестов правительство отозвало документ из парламента 2 декабря.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.