Трамп признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией

США признали террористической организацией власти Венесуэлы за контрабанду наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Трамп перечислил причины, которые привели его к такому решению.

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», — заявил он.

Напомним, в конце ноября Дональд Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.

Ранее Трамп подтвердил информацию о захвате американскими военными «очень большого» нефтяного танкера около берегов Венесуэлы 10 декабря. Также США неоднократно заявляли об уничтожении якобы перевозящих наркотики судов у берегов этой страны.

При этом Трамп высказывает угрозы в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждая, что дни того сочтены.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше