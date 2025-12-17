Президент США Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Трамп перечислил причины, которые привели его к такому решению.
«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», — заявил он.
Напомним, в конце ноября Дональд Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.
Ранее Трамп подтвердил информацию о захвате американскими военными «очень большого» нефтяного танкера около берегов Венесуэлы 10 декабря. Также США неоднократно заявляли об уничтожении якобы перевозящих наркотики судов у берегов этой страны.
При этом Трамп высказывает угрозы в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждая, что дни того сочтены.