Лукашенко сообщил, что украинцы добровольно отдали Крым россиянам

«Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что был свидетелем этих событий.