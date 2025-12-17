«Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что был свидетелем этих событий.
Также белорусский лидер заявил, что российский президент Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский стремятся к миру, однако их представления о результате конфликта различаются. Он добавил, что стремление российского лидера завершить конфликт связано «и с внешними, и с внутренними причинами». Лукашенко считает, что Украина может исчезнуть в нынешнем её виде в случае продолжения конфликта. Минск, будучи соседом Киева, внимательно следит за развитием событий.
