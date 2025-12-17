Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сообщил, что украинцы добровольно отдали Крым россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вопрос принадлежности Крыма. По его словам, украинцы сами отдали полуостров России в 2014 году и не собирались за него воевать. Об этом Лукашенко заявил в интервью для Newsmax TV.

Источник: Life.ru

«Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что был свидетелем этих событий.

Также белорусский лидер заявил, что российский президент Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский стремятся к миру, однако их представления о результате конфликта различаются. Он добавил, что стремление российского лидера завершить конфликт связано «и с внешними, и с внутренними причинами». Лукашенко считает, что Украина может исчезнуть в нынешнем её виде в случае продолжения конфликта. Минск, будучи соседом Киева, внимательно следит за развитием событий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше