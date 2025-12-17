Орбан: Венгрия отказывается от лояльности к ЕС из-за вопроса по активам России

Ранее Орбан оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, эта неделя может стать решающей для завершения украинского конфликта. По его словам, мир «никогда не был так близок». Венгрия, подчеркнул Орбан, не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, не отправляет Украине деньги и оружие, а также не участвует в займах ЕС, предназначенных для финансирования военных действий.