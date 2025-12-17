Ричмонд
Орбан: Венгрия отказывается от лояльности к ЕС из-за вопроса по активам России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается соблюдать принцип лояльного сотрудничества с Евросоюзом в ответ на действия самого Брюсселя. По его словам, ЕС нарушил этот принцип при рассмотрении вопроса о замороженных российских активах, лишив Венгрию её права вето. Фрагмент интервью с высказыванием Орбана опубликован на его личной странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Венгрия соблюдала принцип лояльного сотрудничества в отношении замороженных российских активов. В ответ ЕС лишил Венгрию её прав. Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», — считает Орбан.

Политик обвинил европейских лидеров в нарушении законодательства, напомнив, что ранее аналогичным образом был «протащен» план по отказу от российских энергоносителей. Премьер подчеркнул, что это создаёт опасный прецедент, и предупредил о далеко идущих последствиях для всего сообщества.

Ранее Орбан оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, эта неделя может стать решающей для завершения украинского конфликта. По его словам, мир «никогда не был так близок». Венгрия, подчеркнул Орбан, не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, не отправляет Украине деньги и оружие, а также не участвует в займах ЕС, предназначенных для финансирования военных действий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

