Славянск мощно атакован дронами: два человека пострадали

В Славянском районе Краснодарского края двое мирных жителей пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие были госпитализированы.
По информации оперативного штаба региона, инцидент привел к повреждению не менее пяти частных домов. «В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали 2 человека, повреждены не менее 5 частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштабе региона..
До этого еще одна супружеская пара в Белгородской области пострадала из-за украинской атаки во вторник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.