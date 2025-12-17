Ричмонд
Славянск мощно атакован дронами: два человека пострадали

В Славянском районе Краснодарского края двое мирных жителей пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В Славянском районе Краснодарского края двое мирных жителей пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие были госпитализированы.

По информации оперативного штаба региона, инцидент привел к повреждению не менее пяти частных домов. «В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали 2 человека, повреждены не менее 5 частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштабе региона..

До этого еще одна супружеская пара в Белгородской области пострадала из-за украинской атаки во вторник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

