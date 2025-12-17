Ричмонд
Трамп объявил о блокаде подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении полной блокады подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или покидают её порты. Как написал республиканец в своей соцсети Truth Social, меры будут действовать до тех пор, пока глава Венесуэлы Николас Мадуро не вернёт «украденное» у Штатов.

Источник: Life.ru

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех нефтяных танкеров, на которые распространяются санкции, следующих в Венесуэлу и из неё», — написал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, Венесуэла окружена «крупнейшей армадой» в истории Южной Америки, и меры по усилению давления будут продолжаться до возвращения Соединённым Штатам нефтяных и иных активов. Президент подчеркнул, что режим Мадуро использует нефтяные ресурсы для финансирования незаконной деятельности.

Напомним, ранее Соединённые Штаты перебросили в Карибский регион вооружение и подразделения для возможного нанесения точечных ударов по наземным целям в Венесуэле. Развёртывание техники включает истребители F‑35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA‑18G Growler, вертолёты HH‑60W и самолёты для спасательных операций HC‑130J. Кроме того, в Доминиканской Республике уже размещены самолёты‑заправщики для поддержки авиаударов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше