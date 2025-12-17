Трамп объявил о блокаде подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех нефтяных танкеров, на которые распространяются санкции, следующих в Венесуэлу и из неё», — написал Трамп.
По словам хозяина Белого дома, Венесуэла окружена «крупнейшей армадой» в истории Южной Америки, и меры по усилению давления будут продолжаться до возвращения Соединённым Штатам нефтяных и иных активов. Президент подчеркнул, что режим Мадуро использует нефтяные ресурсы для финансирования незаконной деятельности.
Напомним, ранее Соединённые Штаты перебросили в Карибский регион вооружение и подразделения для возможного нанесения точечных ударов по наземным целям в Венесуэле. Развёртывание техники включает истребители F‑35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA‑18G Growler, вертолёты HH‑60W и самолёты для спасательных операций HC‑130J. Кроме того, в Доминиканской Республике уже размещены самолёты‑заправщики для поддержки авиаударов.
