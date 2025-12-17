Трамп заявил о признании властей Венесуэлы террористической организацией

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты усиливают военное присутствие в Карибском регионе на фоне ситуации вокруг Венесуэлы. Американские СМИ писали о переброске авиационной техники и подразделений для возможных точечных ударов по наземным целям. По данным журналистов, в регион направили истребители F-35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также вертолёты и самолёты для поисково-спасательных операций. Аналитики отмечали, что такая передислокация может указывать на подготовку различных сценариев давления, включая ограничение возможностей противовоздушной обороны и связи.