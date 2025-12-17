Ричмонд
Трамп заявил о признании властей Венесуэлы террористической организацией

Власти Венесуэлы признали иностранной террористической организацией в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», — говорится в сообщении президента США.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты усиливают военное присутствие в Карибском регионе на фоне ситуации вокруг Венесуэлы. Американские СМИ писали о переброске авиационной техники и подразделений для возможных точечных ударов по наземным целям. По данным журналистов, в регион направили истребители F-35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также вертолёты и самолёты для поисково-спасательных операций. Аналитики отмечали, что такая передислокация может указывать на подготовку различных сценариев давления, включая ограничение возможностей противовоздушной обороны и связи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше