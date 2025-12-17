Ричмонд
Трамп раскритиковал обувь Вэнса и Рубио и купил им по четыре пары новых ботинок

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский лидер Дональд Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио по четыре пары новых ботинок. Заявление Вэнса прозвучало на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.

Источник: Life.ru

«Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал: “У вас, ребят, ужасные ботинки”. Он пошёл за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — поделился вице-президент США.

Требование хорошо выглядеть, по словам Вэнса, было одним из принципов Трампа в отношении него и госсекретаря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил американскому лидеру и его супруге Мелании икону и ювелирное изделие. Подарки для американского президента и его супруги белорусский лидер вручил спецпосланнику США Джону Коулу. Мелании Трамп предназначалось изящное украшение в виде белорусских васильков, а республиканцу — икона Николая Чудотворца, которую Лукашенко назвал очень ценной в США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

