Трамп раскритиковал обувь Вэнса и Рубио и купил им по четыре пары новых ботинок

«Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал: “У вас, ребят, ужасные ботинки”. Он пошёл за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — поделился вице-президент США.
Требование хорошо выглядеть, по словам Вэнса, было одним из принципов Трампа в отношении него и госсекретаря.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил американскому лидеру и его супруге Мелании икону и ювелирное изделие. Подарки для американского президента и его супруги белорусский лидер вручил спецпосланнику США Джону Коулу. Мелании Трамп предназначалось изящное украшение в виде белорусских васильков, а республиканцу — икона Николая Чудотворца, которую Лукашенко назвал очень ценной в США.
