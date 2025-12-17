Ричмонд
Власти рассказали о многочисленных адресах в Красноармейском районе Кубани, где найдены обломки БПЛА

В Красноармейском районе Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотников по девяти адресам.

В Красноармейском районе Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотников по девяти адресам. Повреждены частные дома, однако пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Основная часть: Обломки беспилотников упали в станице Чебургольской и хуторах Протичка и Крижановский. В результате инцидента в частных домах выбиты окна и двери, повреждены хозпостройки, навесы и гаражи, а также здание склада. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

«В Красноармейском районе по девяти адресам обнаружили фрагменты беспилотников. Во всех случаях пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

Тем не менее в Славянском районе Краснодарского края двое мирных жителей пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие были госпитализированы.

