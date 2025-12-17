300 км: Водолацкий сказал, какой должна быть буферная зона на Украине

«Буферная или санитарная зона делается от каких-то поползновений или от нападения. Если брать природный фактор, то от диких животных. Сегодня на территории Украины есть дикие звери — нацисты и наемники, а также страны НАТО, которые помогают Киеву летальным оружием. Поэтому, если на сегодняшний день киевский режим обладает ракетами дальностью действия в 300 км, значит, буферная зона должна быть 300 км. Если Запад начнет подставлять Украине ракеты с дальностью действия 500 км, соответственно, и буферная зона должна быть 500 км», — сказал Водолацкий.