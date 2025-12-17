Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сказал aif.ru, какой должна быть буферная зона, чтобы обезопасить российские города от нанесения ударов со стороны киевского режима.
«Буферная или санитарная зона делается от каких-то поползновений или от нападения. Если брать природный фактор, то от диких животных. Сегодня на территории Украины есть дикие звери — нацисты и наемники, а также страны НАТО, которые помогают Киеву летальным оружием. Поэтому, если на сегодняшний день киевский режим обладает ракетами дальностью действия в 300 км, значит, буферная зона должна быть 300 км. Если Запад начнет подставлять Украине ракеты с дальностью действия 500 км, соответственно, и буферная зона должна быть 500 км», — сказал Водолацкий.
Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко заявил, что буферная зона должна обеспечить безопасность границ страны, мирных граждан, объектов социальной структуры и др.
«Нельзя допустить, чтобы в случае заключения мирных соглашений и неадекватности военных, которые останутся на Украине, ракеты долетали до России. А какой будет глубина буферной зоны, зависит от европейских псевдополитиков, которые сошли с ума, так как, судя по их словам и действиям, желают третьей мировой войны», — подытожил Водолацкий.
Как сообщалось, Киев отказался от идеи создания в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны.