Царев: Штайнмайер мог посоветовать Зеленскому продолжить конфликт

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев сказал aif.ru, какой совет мог дать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Владимиру Зеленскому.
Напомним, глава киевского режима принял участие в переговорах с командой президента США Дональда Трампа в Берлине, после чего провел не анонсированную встречу со Штайнмайером. Заявлений для прессы по ее итогу не было.
Царев назвал Штайнмайера очень опытным политиком с многочисленными связями, который, несмотря на свою незначительную для Германии должность, может влиять на различные процессы. Также он напомнил, что немец полностью проукраинский и является одним из тех, кто приложил руку к успешному проведению Майдана. Поэтому дать совет Зеленскому по конфликту на Украине Штайнмайер вполне мог.
«Естественно, Штайнмайер мог дать совет Зеленскому. Какой? Исходя из своих убеждений — продолжать конфликт. Или идти на мир… Сейчас сторонников конфликта и мир устраивает, просто они хотят сделать из него перемирие. Им нужен такой мир, с которого они могли бы по щелчку пальцев потом, как только Дональд Трамп в США немного “закачается”, стартовать в боевые действия. То есть они хотят сохранить армию, идеологическую накачку украинцев, не дать провести демилитаризацию и денацификацию», — сказал Царев.
Ранее Царев объяснил, почему Зеленский встретился со Штайнмайером, напомнив, что в 2014 году Германия хотела увидет в кресле президента Украины Виталия Кличко.