Госдеп: США в своей стратегии нацбезопасности поставили Европе диагноз

Напомним, США в своей обновленной стратегии национальной безопасности призвали европейские страны взять на себя ответственность за собственную оборону. Также в документе подчёркивалось, что у Вашингтона существуют разногласия с властями Европы, которые имеют нереалистичные ожидания по поводу украинского конфликта.