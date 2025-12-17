Ричмонд
Госдеп: США в своей стратегии нацбезопасности поставили Европе диагноз

Замгоссекретаря США Хелберг пояснил, что в новой стратегии нацбезопасности Вашингтон не пытался оскорбить Европу.

Источник: Аргументы и факты

США в своей обновленной стратегии национальной безопасности поставили Европе диагноз и не пытались оскорбить её представленными тезисами, заявил заместитель американского госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг.

«Стратегия национальной безопасности президента была не оскорблением, а диагнозом», — сказал замглавы Госдепартамента в интервью агентству Bloomberg.

Он обратил внимание, что в документе простым и понятным языком изложено, что Европа переживает переломный момент.

Напомним, США в своей обновленной стратегии национальной безопасности призвали европейские страны взять на себя ответственность за собственную оборону. Также в документе подчёркивалось, что у Вашингтона существуют разногласия с властями Европы, которые имеют нереалистичные ожидания по поводу украинского конфликта.

9 декабря Трамп раскритиковывал миграционную и энергетическую стратегию европейских стран, заявив, что подобный курс ставит под угрозу будущее всего региона. Глава Белого дома отметил, что Европа сталкивается с серьёзными проблемами. Президент добавил, что его слова следует рассматривать как «бесплатный совет».