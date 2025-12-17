В парламенте Финляндии сорвали заседание из-за спора о войне с СССР

Парламентарий напомнил, что Финляндия участвовала во вторжении в Советский Союз летом 1941 года на стороне нацистской Германии в рамках операции «Барбаросса». По его словам, именно поражение Финляндии в советско-финской войне стало одной из причин последующего участия страны в агрессии против СССР во время Великой Отечественной войны.