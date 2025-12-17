В парламенте Финляндии сорвали заседание из-за спора о войне с СССР

Пленарное заседание парламента Финляндии оказалось фактически прервано после резкого выступления депутата, обвинившего власти в искажении истории Второй мировой войны. Поводом стали слова главы МИД страны Элины Валтонен о том, что на Россию за последние 100 лет якобы никто не нападал.
Как пишет финская газета Iltalehti, с жесткой критикой выступил депутат от партии «Левый союз» Йоханнес Юрттиахо. Он прямо заявил, что министр допустила ложь по принципиальному историческому вопросу.
Парламентарий напомнил, что Финляндия участвовала во вторжении в Советский Союз летом 1941 года на стороне нацистской Германии в рамках операции «Барбаросса». По его словам, именно поражение Финляндии в советско-финской войне стало одной из причин последующего участия страны в агрессии против СССР во время Великой Отечественной войны.
Юрттиахо подчеркнул, что заявление Валтонен прозвучало от представителя государства, которое само вело боевые действия против Советского Союза. Депутат также задался вопросом, проверяла ли министр информацию перед тем, как озвучивать ее в СМИ.
Глава МИД Финляндии на выступление Юрттиахо никак не отреагировала и вопрос проигнорировала. Издание не уточняет, было ли заседание продолжено после инцидента.
Ранее Валтонен заявила, что Россия за последние 100 лет якобы нападала на 19 соседних государств, тогда как сама нападениям не подвергалась. Аналогичную формулировку ранее использовала глава европейской дипломатии Кая Каллас.
В Москве на эти заявления отреагировали резко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично усомнилась в знании истории финским министром и напомнила о вооруженных действиях Финляндии против Советской России, начиная с 1918 года, включая идеологию «Великой Финляндии». Также она заявила о намерении передать Валтонен переведенную на финский язык книгу, посвященную русофобии в Финляндии.
