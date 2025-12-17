Президент России подведет итоги 2025 года на прямой линии: как задать вопрос Путину и когда пройдет эфир

19 декабря президент РФ проведет традиционную предновогоднюю программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Мероприятие объединит два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы главе государства можно будет задать вплоть до конца мероприятия. Федеральные каналы, которые будут транслировать эфир, закладывают на программу три часа, однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что она может продлиться до пяти часов. Как обратиться к российскому лидеру и где посмотреть эфир — в материале URA.RU.