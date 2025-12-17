Президент России подведет итоги 2025 года на прямой линии: как задать вопрос Путину и когда пройдет эфир

Прямая линия начнется в 12:00 19 декабря.
19 декабря президент РФ проведет традиционную предновогоднюю программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Мероприятие объединит два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы главе государства можно будет задать вплоть до конца мероприятия. Федеральные каналы, которые будут транслировать эфир, закладывают на программу три часа, однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что она может продлиться до пяти часов. Как обратиться к российскому лидеру и где посмотреть эфир — в материале URA.RU.
Как задать вопрос Путину и о чем можно спросить.
Организаторы начали принимать вопросы с 4 декабря. На большинстве площадок обратиться к президенту можно как в формате текста, так и записать видео. Обратиться можно следующими способами:
оставить вопрос на сайте moskva-putinu.ru;позвонить по телефону 8−800−200−40−40;отправить SMS- или MMS-сообщения на номер 0−40−40;соцсеть «ВКонтакте»: vk.com/moskvaputinu;соцсеть «Одноклассники»: ok.ru/moskvaputinu;бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.
Вопросы будут обрабатывать с помощью нейросети.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом году для обращений к президенту используются дополнительные каналы связи. В связи с этим, в частности, увеличилось число обращений от молодых людей и детей. По его словам, организаторы отмечают большую долю мультимедийных сообщений, и часть из них уже проходит отбор для возможного использования в эфире. Обрабатывают поступающие вопросы специальные редакторские группы. В их работе задействована нейросеть GigaChat от Сбера.
Как правило, тематика охватывает внутреннюю и внешнюю политику, социально-экономическое положение, актуальные проблемы россиян и работу органов власти. Спросить можно как о личном, так и о глобальном. Например, о неполучении медицинской помощи или об инфраструктуре и развитии вашего населенного пункта. Можно также выразить свое мнение или отправить предложение. Из-за большого числа обращений строго отбираются. При этом есть возможность анонимно задать вопрос, но вероятность, что такое обращение попадет на прямую линию, ниже.
О чем будет говорить президент.
Эфир будут вести федеральные каналы и другие крупные СМИ.
Среди основных тем, на которые будет говорить Путин в эфире, должны традиционно стать следующие: развитие экономики и соцпрограммы; меры господдержки семей и регионов; международная повестка и безопасность страны; технологическое развитие, в том числе искусственный интеллект и цифровизация. Также обычно затрагиваются темы инфраструктуры и строительства; вопросы, связанные с ситуацией в регионах; обращения граждан о бытовых, социальных и рабочих проблемах. Путин каждый день готовится к предстоящей прямой линии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков за пару дней до эфира, пишет Life.ru.
Где и когда посмотреть программу.
«Итоги года с Владимиром Путиным» можно будет посмотреть 19 декабря в 12:00 в эфире Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, НТВ, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Эфир будет на сайте Kremlin.ru и на площадках других крупных СМИ. Известно, что в этом году мероприятие будет проходить в Гостином Дворе — это место осталось неизменным с прошлого года.
Какие изменения будут в 2025 году.
В этом году, как сообщал Дмитрий Песков, программа пройдет без прямых включений из регионов, так как такая форма «уже не является необходимой», пишет MK.ru. Время окончания программы зависит от количества вопросов.
Прямая линия продлится от трех до пяти часов.
Обычно президент общается с россиянами около четырех часов. Однако, по данным РИА Новости, в 2025-м федеральные каналы закладывают на прямую линию время с 12:00 до 15:00. При этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что прямая линия в 2025-м может длиться до пяти часов, передает News.ru.
«Для миллионов россиян эфир — это реальный канал обратной связи с руководством страны. Здесь граждане видят, что их вопросы могут быть услышаны и оперативно решены. Формат объединяет итоги года и живой диалог, что позволяет получить концентрированное понимание общественных настроений и ожиданий», — сказал доцент Щербаченко.
Как прошла прямая линия в 2024 году.
В прошлом году мероприятие побило рекорд 2023-го — эфир шел 4 часа 26 минут. За это время лидер страны ответил более чем на 70 вопросов. Мероприятие вновь носило гибридный характер, совмещая как пресс-конференцию, так и общение с обычными жителями. Главными на повестке тогда стала спецоперация РФ на Украине и удары ВСУ. Президент России рассказал о росте цен, новых регионах, ипотеке и россий ских друзьях.
Несмотря на серьезный формат мероприятия, Владимир Путин никогда не отказывал себе в шутках, отвечая на вопросы. Президент РФ тогда ответил на вопрос корреспондента URA.RU Екатерины Лазаревой о планах России пригласить союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.
Какие вопросы удалось решить с помощью президента.
По некоторым жалобам, которые поступили российскому лидеру в 2024-м, работа началась еще до окончания эфира. Например, Путин поручил руководству ДНР подтверждать стаж для начисления пенсии без лишней бюрократии, пишет 360.ru.
По некоторым жалобам Путин дает поручения еще во время прямого эфира.
Переживший инфаркт отец Ирины Сычевой из Нижнего Новгорода получил лечение, сообщили «Вести». Женщина пожаловалась Путину, что два месяца не могла записать его к кардиологу: из-за нехватки специалистов он принимал всего раз в неделю, а талоны давали только очно, так как доктор работал не на полной ставке. Минздрав России связался с региональной властью. Мужчине назначили прием на дому и обеспечили лекарствами.
В прошлые годы решились грязный воздуха в Омске, платная газификация домов в Карачаево-Черкесии. А также неправильное начисление платы за ЖКУ в Тюменской области.
История прямой линии.
Первое такое мероприятие прошло 24 декабря 2001 года. После этого программа выходила ежегодно, но исключением стали 2004, 2012 2022 годы. За это время Путин четыре раза выступал в должности председателя правительства. Самой длинной оказалась большая пресс-конференция Путина в 2004-м — она длилась 4 часа 40 минут.
Совмещать прямую линию с большой пресс-конференцией стали с 2023 года, тогда и появилось название — «Итоги года с Владимиром Путиным». Чаще за историю проведения россиян интересовали вопросы экономики и личные истории, а представителей прессы — международные отношения.