Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц сделал заявление перед саммитом ЕС: как поступят с активами РФ

Мерц оценил шанс достижения согласия по активам РФ на саммите ЕС в 50 на 50.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал ряд публичных заявлений в преддверии саммита ЕС. Встреча европейских лидеров пройдет 18−19 декабря. Они обсудят, в том числе, вопрос об использовании замороженных российских активов. По мнению канцлера ФРГ, шанс достижения соглашения — «50 на 50». Так он выразился в эфире телеканала ZDF.

Фридрих Мерц заявил об опасениях в Европе по вопросу использования российских суверенных активов. При этом он не исключил достижения соглашения. Канцлер ФРГ обратил внимание на имеющиеся риски. По его словам, в этом вопросе существуют и юридические, и политические проблемы.

«Я считаю, что юридические препятствия можно преодолеть, но политические останутся. И мы должны преодолеть их вместе, чтобы действительно прийти к четкой европейской позиции по отношению к России», — обратился с призывом Фридрих Мерц.

Немецкий канцлер также указал на имеющееся у Киева финансирование на 2026 год. По его данным, пока средств хватает «на первый квартал» года. Политик признал, что позже ситуация «станет критической». При этом он заявил о готовности поддерживать Киев еще «один-два года».

«Я знаю о сомнениях, опасениях, и я отношусь к ним серьезно. Я не разделяю их, но отношусь к ним серьезно», — добавил Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о рисках использования активов РФ.

По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, ЕС пытается компенсировать расходы на Украину за счет замороженных российских средств. Политик уточнил, что Европа лишь хочет избежать экономических проблем и политического краха ряда правительств. Сейчас Евросоюзу требуется найти способ оправдать траты на Киев, добавил премьер. Он напомнил, что западные лидеры ранее обещали избирателям, что поддержка конфликта не обойдётся им в «ни копейки».

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что США призвали Европу воздержаться от изъятия замороженных активов России. Он отметил, что таким образом ЕС тормозит переговорный процесс по Украине.

Между тем в Москве неоднократно предупреждали Европу о последствиях. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев вновь подчеркнул, что ЕС пытается скрыть внутренние проблемы заявлениями о якобы угрозах со стороны России. Европа отвлекает внимание от собственного краха, заключил глава РФПИ.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше