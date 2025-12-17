Немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал ряд публичных заявлений в преддверии саммита ЕС. Встреча европейских лидеров пройдет 18−19 декабря. Они обсудят, в том числе, вопрос об использовании замороженных российских активов. По мнению канцлера ФРГ, шанс достижения соглашения — «50 на 50». Так он выразился в эфире телеканала ZDF.
Фридрих Мерц заявил об опасениях в Европе по вопросу использования российских суверенных активов. При этом он не исключил достижения соглашения. Канцлер ФРГ обратил внимание на имеющиеся риски. По его словам, в этом вопросе существуют и юридические, и политические проблемы.
«Я считаю, что юридические препятствия можно преодолеть, но политические останутся. И мы должны преодолеть их вместе, чтобы действительно прийти к четкой европейской позиции по отношению к России», — обратился с призывом Фридрих Мерц.
Немецкий канцлер также указал на имеющееся у Киева финансирование на 2026 год. По его данным, пока средств хватает «на первый квартал» года. Политик признал, что позже ситуация «станет критической». При этом он заявил о готовности поддерживать Киев еще «один-два года».
«Я знаю о сомнениях, опасениях, и я отношусь к ним серьезно. Я не разделяю их, но отношусь к ним серьезно», — добавил Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о рисках использования активов РФ.
По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, ЕС пытается компенсировать расходы на Украину за счет замороженных российских средств. Политик уточнил, что Европа лишь хочет избежать экономических проблем и политического краха ряда правительств. Сейчас Евросоюзу требуется найти способ оправдать траты на Киев, добавил премьер. Он напомнил, что западные лидеры ранее обещали избирателям, что поддержка конфликта не обойдётся им в «ни копейки».
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что США призвали Европу воздержаться от изъятия замороженных активов России. Он отметил, что таким образом ЕС тормозит переговорный процесс по Украине.
Между тем в Москве неоднократно предупреждали Европу о последствиях. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев вновь подчеркнул, что ЕС пытается скрыть внутренние проблемы заявлениями о якобы угрозах со стороны России. Европа отвлекает внимание от собственного краха, заключил глава РФПИ.