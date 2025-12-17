Раскрыто, что немецкий генерал не увидел шансов у войск ЕС на Украине

Идея отправки на Украину так называемых «многонациональных сил» в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит участникам такой операции реальных шансов. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
Комментируя инициативу Евросоюза о формировании «многонациональных сил», Катер назвал ее бессмысленной и крайне опасной. По его словам, на текущем этапе он не видит никаких возможностей для размещения на Украине ни войск НАТО, ни европейских контингентов, поскольку по своей сути это одни и те же силы.
Генерал подчеркнул, что речь идет не о миротворческой миссии. По его оценке, подобный формат означал бы полноценную военную операцию с развертыванием вооруженных подразделений ЕС или НАТО. В таком случае военнослужащие получили бы право не только на самооборону, но и на прямое военное вмешательство, что резко повышает риски эскалации.
Катер отметил, что попытки представить инициативу как нейтральную или стабилизирующую не соответствуют реальности. По его словам, любое иностранное военное присутствие в зоне конфликта автоматически делает силы его участниками.
Накануне сомнения по поводу создания «многонациональных сил» выразил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он поставил под вопрос как саму целесообразность подобного шага, так и возможное участие в нем военнослужащих бундесвера.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением о гарантиях безопасности для Украины. Среди предложений — направление в страну «многонациональных сил» и поддержание численности ВСУ на уровне не ниже 800 тыс. человек.
Переговоры по украинскому урегулированию стартовали в Берлине в воскресенье с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продолжалась около пяти часов. Позже американская сторона сообщила о «прогрессе» в обсуждении плана из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров.
