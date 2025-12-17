Обнародовано, что украинцы начали искать ответы о прогнозе на СВО у гадалок

Жители Украины все чаще обращаются к гадалкам и тарологам с просьбами спрогнозировать обстановку в прифронтовых районах. Особый интерес вызывают возможные места и сроки ракетных ударов. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав активность в социальных сетях.
Украинские гадалки регулярно публикуют ответы на вопросы подписчиков. Наибольшую активность, как выяснилось, проявляют жители Днепропетровской области. Люди спрашивают, насколько опасно оставаться в конкретных городах и стоит ли срочно выезжать.
Часть тарологов берется указывать предполагаемое время и направления возможных ударов. При этом в своих прогнозах они избегают упоминаний гражданских объектов, делая акцент на военной инфраструктуре. Подписчикам советуют держаться подальше от таких мест и учитывать риск разлета осколков.
Некоторые «специалисты» вводят собственные шкалы угрозы — чаще всего по десятибалльной системе. Уровень опасности, как правило, оценивается не ниже пяти баллов, хотя сами авторы утверждают, что не стремятся нагнетать страх.
При этом подходы у гадалок различаются. Часть из них заранее указывает в профилях, что не занимается прогнозами, связанными с вооруженным конфликтом. Другие, напротив, активно работают с этой темой и помимо предсказаний предлагают различные ритуалы, якобы направленные на защиту украинских военнослужащих.
Активность подобных «прогнозов» в соцсетях, как отмечают наблюдатели, отражает высокий уровень тревожности среди населения в условиях продолжающегося конфликта.
