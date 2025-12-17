Обнародовано, что украинцы начали искать ответы о прогнозе на СВО у гадалок

При этом подходы у гадалок различаются. Часть из них заранее указывает в профилях, что не занимается прогнозами, связанными с вооруженным конфликтом. Другие, напротив, активно работают с этой темой и помимо предсказаний предлагают различные ритуалы, якобы направленные на защиту украинских военнослужащих.