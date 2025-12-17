Депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснил aif.ru заявление профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена о том, что эскалация конфликта на Украине, которую провоцирует Запад, грозит тем, что Киев может потерять контроль над Одессой и Николаевом.
«Дизен прекрасно знает историю создания Украины, аморфного в начале государства, которое в итоге стало националистическим по состоянию на декабрь 2025 года. Николаев и Одесса, как и другие части территорий бывшего юго-востока Украины, всегда были русскими территориями. Поэтому норвежский профессор и определил, что эти две области Киев может потерять», — сказал Водолацкий.
Депутат напомнил, о том, что Украина рискует потерять ряд других регионов, говорил также и президент США Дональд Трамп.
«Трамп ведь заявлял: если киевский режим не примет предложения, которые существуют (ред. — по мирному плану), не примет их за основу, будет еще хуже, и в состав РФ вернутся еще ряд украинских регионов», — сказал Водолацкий.
Напомним, профессор Дизен отмечал, что новые атаки на РФ, одобряемые Западом, обрекают Украину на потерю всего выхода к Черному морю.
Как сообщалось, прогнозы западных аналитиков о скором освобождении Одессы вооружёнными силами России становятся всё громче. На фоне успехов российской армии и кризиса в украинских войсках такие оценки звучат от бывших высокопоставленных военных США и европейских журналистов, которые констатируют стратегический перелом в ходе специальной военной операции.