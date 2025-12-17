США и Украина готовят новый раунд переговоров: ключевые разногласия сохраняются

Делегации США и Украины планируют провести новые консультации в ближайшие выходные в Майами. Это продолжение переговоров, состоявшихся 14−15 декабря в Берлине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны «ближе к миру, чем когда-либо», однако принципиальные разногласия — прежде всего по территориям и гарантиям безопасности — по-прежнему остаются, передает Коммерсантъ.
По данным Axios, рабочие группы обсудят «карты» и нерешенные технические вопросы. В Белом доме считают, что около 90% проблем между США и Украиной согласованы, но ключевыми камнями преткновения остаются территориальные уступки и формат гарантий безопасности. Sky News сообщает, что Вашингтон ожидает от Киева «финального решения по территориям».
Politico утверждает, что США выдвинули Киеву жесткое условие: территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 устава НАТО. Эти гарантии, по словам источников, предлагаются «здесь и сейчас» и могут быть отозваны, если решение не будет принято. Американская сторона называет их «платиновым стандартом» и рассчитывает убедить Россию согласиться на такой формат, а также на вступление Украины в ЕС.
Среди обсуждаемых идей — совместный контроль России и Украины над Запорожской АЭС с разделением вырабатываемой электроэнергии.
При этом Киев публично отказывается от территориальных уступок. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова идти на компромиссы по территориям и настаивает на четких гарантиях безопасности, компенсациях и финансировании восстановления страны.
Европейские лидеры по итогам берлинских встреч приняли совместное заявление, существенно отличающееся от американского плана и неприемлемое для России. В документе говорится о создании «многонациональных сил для Украины» под руководством Европы, поддержке численности ВСУ на уровне не ниже 800 тыс. человек и компенсации ущерба Украине за счет России. Представители США не подписали это заявление.
Москва, в свою очередь, подтверждает неизменность своих требований. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД Сергей Рябков заявили, что Россия не пойдет на компромиссы по Крыму, Донбассу, Запорожской и Херсонской областям, а также отвергает любое присутствие сил НАТО или «коалиции желающих» на Украине.
В итоге Дональд Трамп оказался перед стратегической дилеммой: либо заставить Киев принять американский план с территориальными уступками, либо встать на сторону европейских союзников и усилить давление на Москву, фактически закрыв окно дипломатии с Россией.
