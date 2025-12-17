США и Украина готовят новый раунд переговоров: ключевые разногласия сохраняются

Politico утверждает, что США выдвинули Киеву жесткое условие: территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 устава НАТО. Эти гарантии, по словам источников, предлагаются «здесь и сейчас» и могут быть отозваны, если решение не будет принято. Американская сторона называет их «платиновым стандартом» и рассчитывает убедить Россию согласиться на такой формат, а также на вступление Украины в ЕС.