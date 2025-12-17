В Ирландии на официальном уровне начали обсуждать возможность вступления в НАТО — шаг, который стал бы резким отходом от многовековой политики нейтралитета.
Как пишет Euractiv, поводом для дискуссий называют предполагаемую «российскую угрозу» национальному воздушному пространству, в том числе со стороны беспилотников. По данным источников, около трети ирландцев уже поддерживают идею членства, чему, как отмечается, способствует активная информационная кампания на Западе.
Политолог и историк Джеффри Робертс в интервью «Ленте.ру» назвал такой сценарий угрозой региональной безопасности. По его словам, если НАТО сохранит нынешний «агрессивный и экспансионистский» характер, вступление Ирландии лишь усилит напряженность. Робертс подчеркнул, что нейтралитет остается фундаментом внешней политики страны, а крупные внутренние силы, включая партию «Шинн Фейн», выступают против смены курса и за нормализацию отношений с Россией.
Эксперт допустил возможность членства лишь при радикальном переформатировании НАТО — в сторону общеевропейской системы безопасности с участием России. В текущих условиях, считает он, нейтральным государствам разумнее дистанцироваться от альянса и придерживаться «активного нейтралитета, ориентированного на мир».
