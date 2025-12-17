Ричмонд
Ирландия и НАТО — многовековой нейтралитет неожиданно поставлен под вопрос

В Ирландии на официальном уровне начали обсуждать возможность вступления в НАТО — шаг, который стал бы резким отходом от многовековой политики нейтралитета.

В Ирландии на официальном уровне начали обсуждать возможность вступления в НАТО — шаг, который стал бы резким отходом от многовековой политики нейтралитета.

Как пишет Euractiv, поводом для дискуссий называют предполагаемую «российскую угрозу» национальному воздушному пространству, в том числе со стороны беспилотников. По данным источников, около трети ирландцев уже поддерживают идею членства, чему, как отмечается, способствует активная информационная кампания на Западе.

Политолог и историк Джеффри Робертс в интервью «Ленте.ру» назвал такой сценарий угрозой региональной безопасности. По его словам, если НАТО сохранит нынешний «агрессивный и экспансионистский» характер, вступление Ирландии лишь усилит напряженность. Робертс подчеркнул, что нейтралитет остается фундаментом внешней политики страны, а крупные внутренние силы, включая партию «Шинн Фейн», выступают против смены курса и за нормализацию отношений с Россией.

Эксперт допустил возможность членства лишь при радикальном переформатировании НАТО — в сторону общеевропейской системы безопасности с участием России. В текущих условиях, считает он, нейтральным государствам разумнее дистанцироваться от альянса и придерживаться «активного нейтралитета, ориентированного на мир».

Читайте также: Евросоюз неожиданно представил гарантии безопасности для Украины.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
