Политолог и историк Джеффри Робертс в интервью «Ленте.ру» назвал такой сценарий угрозой региональной безопасности. По его словам, если НАТО сохранит нынешний «агрессивный и экспансионистский» характер, вступление Ирландии лишь усилит напряженность. Робертс подчеркнул, что нейтралитет остается фундаментом внешней политики страны, а крупные внутренние силы, включая партию «Шинн Фейн», выступают против смены курса и за нормализацию отношений с Россией.