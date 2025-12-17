Слесарь из Новосибирска получил медаль в Кремле за вклад в производство

Церемония награждения состоялась в Кремле, где Александр Леонидович получил высокую государственную награду за значительный вклад в развитие производства и достижение высоких результатов на своем рабочем месте. На заводе он работает с 2014 года и за 11 лет сумел стать универсальным специалистом, освоивший различные виды сварки и виртуозно изготавливающий комплектующие для тепловыделяющих сборок.