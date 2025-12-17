Ричмонд
Слесарь из Новосибирска получил медаль в Кремле за вклад в производство

Слесарю-сборщику Александру Комлеву вручили государственную награду в Кремле за его вклад в развитие производства на Новосибирском заводе химконцентратов.

Источник: Om1 Новосибирск

Церемония награждения состоялась в Кремле, где Александр Леонидович получил высокую государственную награду за значительный вклад в развитие производства и достижение высоких результатов на своем рабочем месте. На заводе он работает с 2014 года и за 11 лет сумел стать универсальным специалистом, освоивший различные виды сварки и виртуозно изготавливающий комплектующие для тепловыделяющих сборок.

«Благодаря его рацпредложениям и творческому подходу удалось на треть повысить производительность изготовления ключевых деталей, а также сократить количество операций, что помогло снизить воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении группы «Калининский район» в соцсети ВКонтакте. Александр активно участвует во внедрении Производственной системы Росатома, обучая коллег и заслужив авторитет в коллективе.