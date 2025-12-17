Операторы беспилотников заметили движение украинских групп в сторону Купянска. Артиллеристы выдвинулись по наведённым координатам, заняли позицию и нанесли удар по противнику.
«Мы делаем всё, чтобы противник не подошёл, не собрал свои силы, делаем всё, чтобы противника обезвредить, не дать подойти к городу», — рассказал командир орудия с позывным Шпага.
Главная задача артиллеристов, по словам начальника артиллерии полка с позывным Брикс, — обеспечить изоляцию поля боя. Он отметил, что вверенные ему подразделения успешно удерживают Московку, Радьковку и Соболевку.
Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии. В Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.