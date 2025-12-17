Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии. В Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования.