Новосибирца осудили на 5 лет за уклонение от прохождения военной службы

— Суд установил, что обвиняемый, не желая продолжать военную службу, не вернулся из отпуска в свою часть, а проживал по месту жительства, занимаясь личными делами и неофициальной подработкой. Позднее гражданин сам явился в военный следственный отдел, сообщив о своем самовольном отсутствии, — уточнили в пресс-службе.