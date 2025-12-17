Ричмонд
Новосибирца осудили на 5 лет за уклонение от прохождения военной службы

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы за уклонение от военной службы. Он был взят под стражу прямо в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

— Суд установил, что обвиняемый, не желая продолжать военную службу, не вернулся из отпуска в свою часть, а проживал по месту жительства, занимаясь личными делами и неофициальной подработкой. Позднее гражданин сам явился в военный следственный отдел, сообщив о своем самовольном отсутствии, — уточнили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу 15 декабря 2025 года.