В состав России могут вернуться не только Николаев и Одесса, заявил aif.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Так он прокомментировал заявление профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена о том, что эскалация конфликта на Украине, которую провоцирует Запад, грозит тем, что Киев полностью потеряет выход к морю, то есть лишится Николаевской и Одесской областей.
«Дизен прекрасно знает историю создания Украины, которая сейчас превратилась в националистическое образование. Николаев и Одесса всегда были русскими, поэтому от норвежского профессора и звучат так заявления», — сказал Водолацкий.
При этом депутат дополнил, что Украина, так как она ведет агрессивную политику, может потерять еще ряд регионов.
«Это также касается и Сум, и Чернигова, и Харькова, и Днепропетровска, то есть территорий, начиная от Киева и вниз к российским границам, которые всегда были русскими землями», — сказал Водолацкий.
Депутат напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал Владимира Зеленского, что Украина рискует потерять еще больше регионов.
Ранее Водолацкий заявил, что ВС РФ системно продвигается вперед в зоне СВО, а линия боевого соприкосновения со стороны ВСУ начинает разваливаться.