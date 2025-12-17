Трамп: урегулирование конфликта на Украине уже близко

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с заявлением по украинскому конфликту. По его сведениям, урегулирование уже близко. Об этом американский лидер сообщил в ходе беседы с журналистами, транслирует Fox News.
Он отметил успешность проведенных ранее переговоров со сторонами конфликта. При этом никаких дополнительных подробностей президент Соединенных Штатов не анонсировал.
«Мирное урегулирование на Украине близко», — проинформировал Дональд Трамп.
Американский лидер также отметил, что Украина уже утратила ряд территорий. Он подчеркнул, что Киев не может претендовать на их возвращение. Ранее Дональд Трамп заявил, что американский мирный план в любом случае предусматривает раздел территорий.