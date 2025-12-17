А ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении Германии передать Украине в 2026 году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder из резервов Бундесвера. Он также подтвердил, что уже поставлены две системы ПВО Patriot и девятая система IRIS-T. Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют его урегулированию и делают такие грузы законной военной целью. В Москве подчёркивают, что наращивание военной помощи Киеву лишь усугубляет ситуацию и не способствует мирным переговорам.