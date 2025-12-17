В январе 2025 года Германия перебросила в Польшу две батареи Patriot и около 200 военнослужащих. Они обеспечивали защиту воздушного пространства Польши, логистического узла Жешува и гражданского населения, а также поддержку поставок вооружения Украине. Первоначально миссия планировалась на шесть месяцев, но была продлена до декабря.
Министр обороны Борис Писториус подчеркнул оперативность и профессионализм солдат и выразил благодарность нидерландским коллегам за принятие командования. Он отметил, что действия военнослужащих в условиях «гибридных угроз» укрепили восточный фланг НАТО.
В заявлении отмечается, что после вывода батарей Patriot Германия продолжает участвовать в защите восточного фланга: в Литве всё ещё действуют наземные и радиолокационные подразделения, в Польше и Румынии дежурят истребители Eurofighter в рамках операции «Восточный дозор». ВВС также обеспечивают дозаправку в воздухе.
А ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении Германии передать Украине в 2026 году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder из резервов Бундесвера. Он также подтвердил, что уже поставлены две системы ПВО Patriot и девятая система IRIS-T. Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют его урегулированию и делают такие грузы законной военной целью. В Москве подчёркивают, что наращивание военной помощи Киеву лишь усугубляет ситуацию и не способствует мирным переговорам.
