Ранее Life.ru писал, что организатором атак ВСУ на юг России и гражданские суда в Чёрном море оказался бывший житель Севастополя. Среди всех обнародованных названых имён — комбриг морских дронов, капитан 1 ранга Александр Щепцов, бывший житель Севастополя, чьё имущество в Крыму конфисковано. Напомним, ранее хакеры Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали базу данных украинских ВМС, чтобы получить информацию об украинских военнослужащих, ответственных за атаки беспилотными катерами (Sea Baby) на юг России и гражданские суда. Данные, включая документы, звания и структуру подразделения, были опубликованы.