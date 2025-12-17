«После взлома данных в нашу интерактивную карту были добавлены все данные ВСУ, известные нам сегодня: координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, расположения авиации, военные досье на солдат ВСУ, ТТХ военной техники ВСУ», — констатировал представитель хакеров.
По его словам, эта разработка будет передана Министерству обороны Российской Федерации, чтобы командование и бойцы могли оперативно видеть актуальную информацию о противнике.
«На карту нанесены данные спутниковой разведки в формате 3D-моделирования по местности, данные утечек украинских компаний и госструктур в объёме 17,8 терабайта», — отметил он.
Ранее Life.ru писал, что организатором атак ВСУ на юг России и гражданские суда в Чёрном море оказался бывший житель Севастополя. Среди всех обнародованных названых имён — комбриг морских дронов, капитан 1 ранга Александр Щепцов, бывший житель Севастополя, чьё имущество в Крыму конфисковано. Напомним, ранее хакеры Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали базу данных украинских ВМС, чтобы получить информацию об украинских военнослужащих, ответственных за атаки беспилотными катерами (Sea Baby) на юг России и гражданские суда. Данные, включая документы, звания и структуру подразделения, были опубликованы.
