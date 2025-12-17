Госдума обязала управляйки общаться с жильцами через мессенджер Max

Выбор Max объясняется необходимостью централизованного и защищенного канала связи. Ожидается, что изменения повысят уровень коммуникации между жителями и управляющими организациями, а администраторы домовых чатов будут обязаны оперативно и по существу реагировать на обращения. Законодатели рассчитывают, что при реальной эффективности нового формата доверие к такому способу взаимодействия со стороны жильцов будет расти.