Госдума обязала управляйки общаться с жильцами через мессенджер Max

Депутаты приняли закон, который меняет формат общения управляющих компаний с жителями многоквартирных домов. Документ вводит обязательные домовые чаты в защищенном мессенджере Max и закрепляет новые правила работы в сфере ЖКХ.
Закон был одобрен Госдумой во втором и третьем, окончательном чтении на пленарном заседании. Он обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max. Порядок такого взаимодействия поручено определить Минстрою России.
Документ также уточняет правила оформления решений общего собрания собственников. Избрание членов совета многоквартирного дома должно фиксироваться протоколом по форме, установленной Минстроем, с обязательными подписями избранных членов совета. Аналогичным образом министерству передаются полномочия по установлению порядка и сроков оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.
Законом закрепляется право собственников принять решение о совместном осуществлении полномочий председателем совета дома вместе с другими членами совета. Кроме того, документ предусматривает отказ от квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний — его заменит независимая оценка квалификации.
В профильном комитете Госдумы указывают, что внедрение домовых чатов направлено на решение ключевой проблемы дистанционных собраний собственников — идентификации участников. Использование иных мессенджеров, по оценке законодателей, не обеспечивает достаточного уровня защиты и создает риски утечки персональных данных.
Выбор Max объясняется необходимостью централизованного и защищенного канала связи. Ожидается, что изменения повысят уровень коммуникации между жителями и управляющими организациями, а администраторы домовых чатов будут обязаны оперативно и по существу реагировать на обращения. Законодатели рассчитывают, что при реальной эффективности нового формата доверие к такому способу взаимодействия со стороны жильцов будет расти.
