Канцлер Германии Фридрих Мерц оставил открытым вопрос о возможном включении немецкого военного контингента в состав «многонациональных сил» при их отправке на Украину в случае урегулирования конфликта.
«Коалиция желающих — это не только европейцы. Например, в нее входят канадцы и австралийцы», — сказал глава правительства ФРГ в программе «Was nun?» (Что теперь?) на телеканале ZDF.
Напомним, 20 августа немецкая газета Bild написала, что Фридрих Мерц поддерживает план отправки немецких войск на Украину. При этом, как отмечали журналисты, Социал-демократическая партия Германии на тот момент согласилась бы поддержать указанную инициативу только в случае, если США также направят свои войска.
14 декабря сообщалось, что депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал Берлин передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. По его мнению, немецкие власти должны проявить готовность в предоставлении Украине «гарантий безопасности».
В начале сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что возможное появление войск НАТО на Украине будет рассматриваться Россией как прямая угроза. Путин также обратил внимание, что идея отправки иностранных военных отпадёт сама после достижения прочного и долгосрочного мира.