Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких военных на Украину

Мерц отметил, что в так называемую «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но Канада с Австралией.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц оставил открытым вопрос о возможном включении немецкого военного контингента в состав «многонациональных сил» при их отправке на Украину в случае урегулирования конфликта.

«Коалиция желающих — это не только европейцы. Например, в нее входят канадцы и австралийцы», — сказал глава правительства ФРГ в программе «Was nun?» (Что теперь?) на телеканале ZDF.

Напомним, 20 августа немецкая газета Bild написала, что Фридрих Мерц поддерживает план отправки немецких войск на Украину. При этом, как отмечали журналисты, Социал-демократическая партия Германии на тот момент согласилась бы поддержать указанную инициативу только в случае, если США также направят свои войска.

14 декабря сообщалось, что депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал Берлин передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. По его мнению, немецкие власти должны проявить готовность в предоставлении Украине «гарантий безопасности».

В начале сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что возможное появление войск НАТО на Украине будет рассматриваться Россией как прямая угроза. Путин также обратил внимание, что идея отправки иностранных военных отпадёт сама после достижения прочного и долгосрочного мира.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше