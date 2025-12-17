Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии официальной обратной связи от США по мирным предложениям Киева. Он отмечал, что получает лишь неформальные сигналы через переговорные каналы и рассчитывает на дальнейший диалог с Вашингтоном. Позднее Зеленский допускал возможность отказа от курса на вступление в НАТО в обмен на гарантии коллективной безопасности со стороны США и европейских стран. При этом он также признавал, что ряд государств, включая Соединённые Штаты, в настоящее время не поддерживают идею членства Украины в альянсе.