Министр отметил, что вопрос членства Украины никогда не находился в руках самого Киева и не зависел от его решений. По словам Сийярто, внутри Североатлантического альянса отсутствует согласие по этому вопросу, а страны НАТО остаются далеки от единой позиции.
«Не надо обращать на это внимания. Это никогда от него не зависело и не было реальным, потому что решение принимают члены альянса», — сказал Сийярто.
Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО долгое время поддерживала только украинская сторона. Он добавил, что без консенсуса среди всех членов альянса подобные заявления не меняют реальное положение дел.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии официальной обратной связи от США по мирным предложениям Киева. Он отмечал, что получает лишь неформальные сигналы через переговорные каналы и рассчитывает на дальнейший диалог с Вашингтоном. Позднее Зеленский допускал возможность отказа от курса на вступление в НАТО в обмен на гарантии коллективной безопасности со стороны США и европейских стран. При этом он также признавал, что ряд государств, включая Соединённые Штаты, в настоящее время не поддерживают идею членства Украины в альянсе.
