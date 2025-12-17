В Китае жестко предупредили Польшу о последствиях удара по Калининграду

Китайские обозреватели отмечают, что подобные заявления выглядят как попытка Варшавы продемонстрировать готовность к жестким действиям и подать сигнал союзникам в Европе о способности первой пойти на эскалацию. При этом Калининградская область давно рассматривается странами НАТО как один из ключевых стратегических регионов России на западном направлении. Ее географическое положение делает регион важным военным узлом, что регулярно становится поводом для резких заявлений со стороны западных военных.