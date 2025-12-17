В Китае жестко предупредили Польшу о последствиях удара по Калининграду

Китайские аналитики издания Sohu оценили угрозы в адрес Калининградской области, прозвучавшие со стороны польского военного руководства, и пришли к выводу, что подобный шаг обернется для Варшавы тяжелыми последствиями.
Поводом для обсуждения стали заявления польского генерала в отставке Ярослава Громадзкого, ранее командовавшего Европейским корпусом. Он публично допустил возможность удара по Калининграду с заходом на российскую территорию и уничтожением объектов в радиусе до 300 км. Эти слова вызвали широкий резонанс и привлекли внимание зарубежных экспертов, передает АБН24.
Китайские обозреватели отмечают, что подобные заявления выглядят как попытка Варшавы продемонстрировать готовность к жестким действиям и подать сигнал союзникам в Европе о способности первой пойти на эскалацию. При этом Калининградская область давно рассматривается странами НАТО как один из ключевых стратегических регионов России на западном направлении. Ее географическое положение делает регион важным военным узлом, что регулярно становится поводом для резких заявлений со стороны западных военных.
В то же время аналитики указывают, что представление о Калининграде как об уязвимом анклаве не соответствует реальности. Регион считается одним из наиболее укрепленных в Европе. Здесь развернуты многоуровневые системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы оперативно-тактического назначения, средства радиоэлектронного подавления, береговые оборонительные силы и группировка Балтийского флота.
Высокая плотность вооружений и инфраструктуры, по оценке экспертов, делает попытку военного захвата крайне сложной и затратной для наступающей стороны. В случае атаки Польша неизбежно столкнулась бы с серьезными потерями, эффективной работой российских средств ПВО и подавлением связи и навигации.
Отдельно подчеркивается, что в случае прямой угрозы региону Москва вряд ли ограничилась бы локальными мерами. Конфликт мог бы быстро перейти на более высокий уровень, с задействованием стратегических возможностей, что радикально изменило бы баланс сил.
С военной точки зрения, считают китайские аналитики, сценарий захвата Калининграда выглядит практически нереализуемым и чреватым последствиями, которые для Варшавы оказались бы несоразмерно тяжелыми.
Читайте также: Полина Лурье потребовала в Верховном суде силой выселить Долину из квартиры.