Тайная встреча Зеленского в Германии: что задумали лидеры ЕС по Украине

Владимир Зеленский в Германии провел встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Причем встреча не анонсировалась, а по ее итогу политики не сделали никаких заявлений. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев объяснил, почему для главы киевского режима переговоры с его немецким коллегой могли быть очень важными.
Встретился с одним из организаторов Майдана.
Царев отметил, что Штайнмайер — проукраинский государственный деятель, «мамонт немецкой политики», который знает, как принимаются решения. И хоть он сейчас не на самой значимой для Германии должности, у немца достаточно большой багаж знаний и знакомств, чтобы оказывать влияние на многие ситуации, в том числе связанные с украинским конфликтом.
Экс-нардеп напомнил, что именно Германия больше всех из европейских стран приложила усилий, чтобы Майдан на Украине прошел с успехом, при том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в целом достаточно нейтрально относилась к России.
«Достаточно важная встреча… Я иногда встречаюсь с некоторыми людьми, которые не находятся на серьезных должностях, однако при этом на процессы оказывают большое влияние. Штайнмайер один из таких политиков. И с ним переговорить было бы интересно, тем более Зеленскому», — сказал Царев.
Договаривались о Кличко?
Кстати, отметил экс-нардеп, по задумке Берлина по итогам Майдана в 2014 году занять президентское кресло должен был нынешний мэр Киева Виталий Кличко, а Украина — превратиться в сателлита Германии.
«Вечная мечта немцев, начиная с первой и второй мировой, — обладать Украиной, едва не реализовалась», — констатировал Царев.
При этом эксперты считают, что Кличко и сегодня является одним из главных претендентов на пост главы украинского государства. Такого мнения придерживается член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Кличко остается в политической игре еще со времен Майдана, его поддерживают в Евросоюзе и конкретно в Германии, у него есть деньги, ресурсы, люди. Кличко не до конца разыгранная политическая фигура. Поэтому потенциал у него есть. Его бы я назвал одним из тех, кто может стать президентом», — отметил Вакаров.
Поэтому не исключено, что Штайнмайер мог обсуждать с Зеленским, как можно его безболезненно заменить, без потрясений, с гарантиями жизни, финансового благополучия.
Штайнмайер дал Зеленскому совет.
Царев также предположил, какой совет Штайнмайер мог дать Зеленскому во время встречи с учетом текущей обстановки и своих проукраинских взглядов.
«Естественно, Штайнмайер мог дать совет Зеленскому. Какой? Исходя из своих убеждений — продолжать конфликт. Или идти на мир… Сейчас сторонников войны и мир устраивает, просто они хотят сделать из него перемирие. Им нужен такой мир, с которого они могли бы по щелчку пальцев потом, как только Дональд Трамп в США немного “закачается”, стартовать в боевые действия. То есть они хотят сохранить армию, идеологическую накачку украинцев, не дать провести демилитаризацию и денацификацию», — подытожил Царев.