Тайная встреча Зеленского в Германии: что задумали лидеры ЕС по Украине

«Естественно, Штайнмайер мог дать совет Зеленскому. Какой? Исходя из своих убеждений — продолжать конфликт. Или идти на мир… Сейчас сторонников войны и мир устраивает, просто они хотят сделать из него перемирие. Им нужен такой мир, с которого они могли бы по щелчку пальцев потом, как только Дональд Трамп в США немного “закачается”, стартовать в боевые действия. То есть они хотят сохранить армию, идеологическую накачку украинцев, не дать провести демилитаризацию и денацификацию», — подытожил Царев.