Мадуро призвал к глобальным протестам против действий США в Венесуэле

«Рабочий класс нефтяной отрасли должен через Международную учредительную комиссию отстаивать в международных профсоюзных организациях правду Венесуэлы», — сказал Мадуро.
Он подчеркнул необходимость консолидации усилий работников нефтяной, газовой и морской отраслей для организации акций протеста против политики американского правительства. Он призвал говорить с судовладельцами всех портов мира, готовя масштабную акцию протеста.
В свою очередь, Соединенные Штаты перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, вертолёты HH-60W и самолёты для спасательных операций HC-130J.
Ранее сообщалось, что сотрудники венесуэльских портов и аэропортов фиксировали развертывание зенитных орудий и сообщали о массовой отмене рейсов. За последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп ранее призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также президент США Дональд Трамп объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией, обвинив его в «краже активов, а также в терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».
