Ракеты комплекса «Ярс» загрузили в пусковые установки в регионах

В разных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки. Как сообщили в Минобороны РФ, операция была выполнена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата и длилась несколько часов.

«В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК “Ярс” в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов», — рассказали в ведомстве.

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения включает не только поставку новой техники, но и создание современной инфраструктуры, улучшающей условия несения боевого дежурства и подготовки личного состава. Эти меры, по заявлению Минобороны, позволят увеличить долю современных комплексов и расширить возможности стратегической группировки.

Ранее бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что США и Россия одинаково заинтересованы в мире без ядерного оружия. Любое его применение стало бы опасным прецедентом, чреватым глобальными разрушениями. В ноябре американский лидер Дональд Трамп предложил провести трёхстороннюю встречу США, России и Китая по сокращению ядерных арсеналов. Тогда он отметил, что у Штатов — самый мощный ядерный потенциал, у Москвы — второй по величине, а у Пекина — третий, «и он далеко позади».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

