Ракеты комплекса «Ярс» загрузили в пусковые установки в регионах

Ранее бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что США и Россия одинаково заинтересованы в мире без ядерного оружия. Любое его применение стало бы опасным прецедентом, чреватым глобальными разрушениями. В ноябре американский лидер Дональд Трамп предложил провести трёхстороннюю встречу США, России и Китая по сокращению ядерных арсеналов. Тогда он отметил, что у Штатов — самый мощный ядерный потенциал, у Москвы — второй по величине, а у Пекина — третий, «и он далеко позади».