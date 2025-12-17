Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже близко

Ранее Life.ru писал, что США настаивают, чтобы Киев принял предложенное ими «платиновое» соглашение о гарантиях безопасности, иначе Украина рискует остаться без каких-либо гарантий вовсе. В Вашингтоне дали понять украинской стороне, что предложенные условия не будут доступны бесконечно. Ранее портал Axios также писал, что варианты гарантий безопасности, разработанные США, имеют ограниченный срок для обсуждения, а в Wall Street Journal отмечали, что Соединенные Штаты готовы поддержать европейские гарантии безопасности для Киева, если это решение одобрит американский сенат.