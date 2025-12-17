Правительство ХМАО, проработав чуть больше года, покинул топ-чиновник

Литвинов продержался на посту немногим дольше предшественников. Предыдущий глава депдорхоза Антон Черников уволился, проработав месяц, а Александр Лебедев сначала перешел на повышение в Томскую область, но затем был уволен и стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в ходе реконструкции трассы М-5 «Урал» под Челябинском.