Правительство ХМАО, проработав чуть больше года, покинул топ-чиновник

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО — Югры Артем Литвинов покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

Артем Литвинов на ноябрьском заседании окружной думы.

«Литвинов уволился. Отставка прошла тихо, никто из коллег не ожидал», — отметил инсайдер. Литвинов возглавил департамент в августе 2024 года.

С сайта департамента удалены данные Литвинова. Его обязанности исполняет Ольга Соловьева, руководитель управления экономики и развития. В правительстве ХМАО журналисту подтвердили отставку.

Официальной причиной называют желание чиновника сменить работу, однако источники в политическом истеблишменте не исключают, что для отставки есть и более веские причины. Департамент находится в ведении куратора окружного стройблока — замгубернатора Азата Ислаева.

Литвинов продержался на посту немногим дольше предшественников. Предыдущий глава депдорхоза Антон Черников уволился, проработав месяц, а Александр Лебедев сначала перешел на повышение в Томскую область, но затем был уволен и стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в ходе реконструкции трассы М-5 «Урал» под Челябинском.

