В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД об истории и РФ

В парламенте Финляндии разгорелся скандал на фоне недавних высказываний главы МИД этой страны Элины Валтонен о российской истории. Депутат от «Левого Союза» Йоханнес Юрттиахо обвинил главу министерства во лжи, фальсификации истории и подмене понятий.
Напомним, Валтонен вслед за главой евродипломатии Каллас заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств и никогда не была объектом агрессии со стороны других стран.
«Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции “Барбаросса” в июне 1941 года», — цитирует Юрттиахо финское издание Iltalehti.
В России также отреагировали на заявление главы финского МИД. Так, помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил о концлагерях, действовавших на оккупированной финнами территории СССР.
Официальный представитель МИД России Захарова также раскритиковала главу МИД Финляндии за обвинения в адрес РФ и предложила отправить ей книгу о русофобии.