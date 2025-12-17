Омская область получит от государства лётное поле и газовые сети

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл стратегические переговоры в Москве. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадимом Яковенко стороны достигли важных договорённостей. Речь идёт о передаче в собственность региона ряда значимых объектов, что должно дать импульс развитию муниципалитетов.
В центре внимания были конкретные объекты в разных уголках региона. Лётное поле в районном центре Знаменского района. Его передача может открыть новые возможности для местной транспортной логистики.
Помещения и здания в Москаленском и Саргатском районах, в Омске и в Таре. Получение этих активов в собственность позволит муниципалитетам более гибко распоряжаться имуществом для социальных или экономических нужд.
Отдельным и крайне важным блоком переговоров стало возвращение газораспределительных сетей в областную собственность. Контроль над газовыми сетями даст региону больше инструментов для управления тарифами и инвестирования в модернизацию.
