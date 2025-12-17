Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область получит от государства лётное поле и газовые сети

Виталий Хоценко обсудил с главой Росимущества судьбу значимых для региона объектов.

Источник: Омскоблгаз

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл стратегические переговоры в Москве. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадимом Яковенко стороны достигли важных договорённостей. Речь идёт о передаче в собственность региона ряда значимых объектов, что должно дать импульс развитию муниципалитетов.

В центре внимания были конкретные объекты в разных уголках региона. Лётное поле в районном центре Знаменского района. Его передача может открыть новые возможности для местной транспортной логистики.

Помещения и здания в Москаленском и Саргатском районах, в Омске и в Таре. Получение этих активов в собственность позволит муниципалитетам более гибко распоряжаться имуществом для социальных или экономических нужд.

Отдельным и крайне важным блоком переговоров стало возвращение газораспределительных сетей в областную собственность. Контроль над газовыми сетями даст региону больше инструментов для управления тарифами и инвестирования в модернизацию.

Ранее мы писали, что судьба омского метрополитена снова оказалась в центре внимания. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов подтвердил, что власти ищут оптимальный вариант реализации проекта.